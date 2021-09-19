Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda Muharrem Ö. idaresindeki 06 ET 5658 plakalı otomobil, İbrahim K'nın kullandığı 06 RB 900 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden İbrahim K. (62) ile Muharrem Ö. (51), yolculardan Elif Sevcan Ö. (23), Akgül Ö. (75) ve Şaziye K. (57) yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.