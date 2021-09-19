Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 19.9.2021 19:54

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda Muharrem Ö. idaresindeki 06 ET 5658 plakalı otomobil, İbrahim K'nın kullandığı 06 RB 900 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden İbrahim K. (62) ile Muharrem Ö. (51), yolculardan Elif Sevcan Ö. (23), Akgül Ö. (75) ve Şaziye K. (57) yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA