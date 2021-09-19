Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden İbrahim K. (62) ile Muharrem Ö. (51), yolculardan Elif Sevcan Ö. (23), Akgül Ö. (75) ve Şaziye K. (57) yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.