Kocaeli’nde korkunç manzara: Çuvala koyup denize atmışlar!

El ve ayak bilekleri kelepçe ile bağlı olarak bulunan ve çuvalın içerisine konularak denize atıldığı belirlenen şahsın, vücudundaki izlerden işkenceye maruz kalmış olabileceği düşünülüyor. Polis ekipleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.