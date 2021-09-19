Kocaeli’nde korkunç manzara: Çuvala koyup denize atmışlar!

Kocaeli'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, deniz kıyısındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaklaşık 10 gündür denizde olduğu tahmin ediliyor.
El ve ayak bilekleri kelepçe ile bağlı olarak bulunan ve çuvalın içerisine konularak denize atıldığı belirlenen şahsın, vücudundaki izlerden işkenceye maruz kalmış olabileceği düşünülüyor. Polis ekipleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.