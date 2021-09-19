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Giriş Tarihi: 19.9.2021 10:50 Son Güncelleme: 19.9.2021 10:55

Köpeğimi çaldın tartışması kanlı bitti

ABBAS ÇAKAR
Köpeğimi çaldın tartışması kanlı bitti

Koceli İzmit İlçesi Halkevi mevkiinde, 2 kişi arasında çıktığı öğrenilen ‘Köpeğimi çaldın’ tartışması kanlı bitti. Olayda taraflardan bir kişi ile yoldan geçmekte olan 1 kişi yaralandı.

Kocaeli İzmit İlçesi Şehabettin Bilgesu üzerinde akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, iddialara göre birbirlerini daha önceden tanıyan 2 kişi arasında 'köpeğimi çaldın' tartışması çıktı. Adının U.S olduğu öğrenilen kişi, Ü.S'nin köpeğini çaldığını iddia etmesi üzerine çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞDA YARALANDI

Kavga sırasında Ü.S üzerinde bulunan silahuı çekerek art arda ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler biri U.S'nin sol bacağına diğeri ise sağ bacağına isabet aldı. Öte yandan U.S'nin silahından çıkan mermilerden biri o esnada yoldan geçmekte olan ve olaylarla ilgili bulunmayan M.M'nin elinede isabet etti

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevrede olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım hattını arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olayyerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan U.S.'yi Kocaei Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırırken, diğer yaralıı M.M. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Ü.S. ise suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Köpeğimi çaldın tartışması kanlı bitti
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