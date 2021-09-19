Kovid-19’a yakalanmıştı, bebeğini kucağına aldı

Antalya
'da aynı gün hem gebelik hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını öğrenen kadın, hamilelik sürecinde iki doz aşısını yaptırarak bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğu yaşıyor. Tülin Sarğın
(34), bazı rahatsızlıkları nedeniyle hormon testi verince iki aylık hamile olduğunu öğrendi. Aynı gün farklı şikâyetlerinden dolayı yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Sarğın, sevinci ve hüznü aynı gün yaşadı. Sarğın, Antalya'da hamileliğinin 8'inci ayında tereddüt etmeden iki doz aşısını olduğunu belirterek, "Hak tanındığı gün gittim aşımı oldum. Bebeğimi karnımdayken koruyayım istedim. Aşı olarak hem kendimi hem karnımdaki bebeğimi korudum. Gebe anneler tereddüt etmesin, aşılarını olsunlar. Bebeklerini koruyabilmeleri için aşı önemli. Sağlıklarını riske atmasınlar" dedi. Kepez Devlet Hastanesi
Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Tuğrul Kaplan
ise "Koronavirüse yakalandıkları için hastanemize başvuran gebelerin tamamı aşısız. Aşılı olup da hayatını kaybeden anne olmadı, bebeklerinde de bir sıkıntı yaşanmadı" ifadelerine yer verdi.