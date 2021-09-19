Kuyumcuda suçüstü yakalandılar! Sahte “Çeyrek Altın” çetesi...

İstanbul Polisi; Bağcılar İlçesi'nde "Sahte Altın" operasyonu düzenledi. Bağcılar Yıldız Tepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya bozdurarak sahte altın satmaya çalışan S.D. ve Ş.K., sahte altınlarla suçüstü yakalandı.

Bağcılar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı | Video

İki şüphelinin sahte altınları temin ettikleri Z.T., F.S. ve H.K. da Fatih İlçesi'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 38 adet sahte "Çeyrek Altın" ve 22 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.