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Giriş Tarihi: 19.9.2021 13:54

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri taşıyan bir tır yandı

AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tekstil ürünleri taşıyan bir tır yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde tekstil ürünü yüklü bir tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Kural idaresindeki tekstil ürünü yüklü tır, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yolun sağına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kural, "Fransa'ya tekstil ürünü götürüyordum. Araç, motor kısmından alev aldı. Aşağı indim yangın tüpleriyle müdahale ettim. Daha sonra itfaiyeye haber verdim. Ekipler yangına müdahale etti." dedi.

Yangın nedeniyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılan yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri taşıyan bir tır yandı
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