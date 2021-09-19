Ormanı yakarken suçüstü yakalandı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde aynı bölgede dördüncü noktayı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Manavgat'taki Sorgun
çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Üç ayrı noktada başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ormanı yakmaya çalışan şüpheli S.K., dördüncü noktadan çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından yakalandı. Vatandaşların linç etmek istediği şüpheli, jandarma tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, daha önce yangında hasar gören evine ve durumuna dikkat çekmek için yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Şüpheli S.K.'nın 14 Eylül'de Sorgun ormanlık bölgesinde, yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangını da kendisinin çıkardığını söylediği bildirildi.