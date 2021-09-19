"Pandemi dünyada çok yuvalar yıktı"

Koronavirüs vakası ile birlikte dünya genelinde yaşanan Pandemi bir çok yuvayı yıktı. Eşlerin uzun süre bir arada kalması ile birlikte büyük sıkıntıların ve boşanmaların meydana geldiğini belirten Avukat Dilek Yüksel, bu travmayı atlatmak için eşlere tavsiyede bulundu.

Pandemide bir arada kaldıklarında yaşanan olumsuzlukları unutup insanların birbirlerini anlaması ve birlikte terapiste gitmesi gerektiğini belirten Av Yüksel, "Pandemi döneminde insanların eve kapanması neticesinde eşler tüm vaktini birlikte geçirmeye başlamışlardır. Dış dünyadan izole olan eşler sosyalleşemememiş , farklı bir şey yapamamış ve bunun doğal sonucu olarak da birbirlerine tahammülsüzlüğü artmıştır. Ayrıca, bu süreçte yaşanan ekonomik olumsuzluklar da eşler arasında ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Bütün bunlar eşler arasında şiddetli geçimsizlik oluşturmuştur. Bunların haricinde, eşlerin evde sürekli birlikte olmasının kaçınılmaz sonucu olarak telefonlara gelen aramalar, mesajlarda normal zamanlardaki gibi gizlenememiştir. Bu vesileyle aldatıldığını öğrenen eşlerle de karşılaşmaktayız. Tüm bu yaşanan olumsuz gelişmeler boşanma sayılarının artmasına neden olmuştur. Pandeminin etkisiyle ülkemizde ve tüm dünyada boşanmaların arttığını istatistiklere baktığımızda net bir şekilde görmekteyiz." dedi.

2020 YILINDA PANDEMİ İLE YÜZDE 69.9 ARTARAK 13 BİN 555'TEN 23 BİN 25 OLDU

Yüksel, "Ülkemizde, Tüik' in verilerine göre 2020 temmuz ayında 2019 temmuz ayına göre boşanma sayıları önemli bir şekilde artmıştır. 2019 temmuz ayında boşanma sayısı 13 bin 555 iken %69,9 artarak 2020 yılının aynı ayında 23 bin 25 olmuştur. Yine 2020 yılının eylül, ekim, kasım, aralık aylarını incelediğimiz zaman 2019 aynı aylara göre rakamların net bir şekilde artış gösterdiğini görmekteyiz. 2021 yılında da rakamların artarak devam ettiğini adliyelerde yaptığımız araştırmalar sonucu öğrenmekteyiz. Yine, dünya genelinde de boşanma davalarının artmış olduğu yapılan araştırmalardan öğrenilmektedir." şeklinde konuştu.

"EŞLER BİRBİRİNİ ANLAYIP BİRLİKTE TERAPİSTE GİTMELİ"

Av Yüksel, Pandeminin neden olduğu ayrılıklara engel olmak için eşlerin birbirlerini anlayıp birlikte terapiste gitmesi gerektiğini belirterek, "Eşler , hemen boşanma kararı vermemeli; sorunları sağlıklı , soğukkanlı bir şekilde belirleyip buna göre bir davranış sergilemelidir. Pandeminin getirdiği tüm olumsuzlukları da gözönünde bulundurarak eşler birbirlerini anlamaya çalışmalı birbirlerine zaman vermeli ve hatta birlikte bir evlilik terapistine gidip uzman desteği almalıdır. Eğer çocuk varsa her koşulda çocuğun menfaatleri ve psikolojik durumu göz önünde bulundurulmalı ve çocukların bu süreçten en az hasarla çıkması sağlanmalıdır. Ebeveynlerin sancılı geçen boşanma süreçlerinde çocukların çok ciddi bir psikolojik yıkım yaşadığını ve hayatları boyunca bu tramvanın izlerini taşıdıklarını gözlemleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BOŞANMAYA KARAR VERİLİRSE UZMAN AVUKATLA YOL ALMALIDIR"

Boşanmaya karar verdiklerinde ise boşanma sürecini mutlaka uzman bir avukatla birlikte yönetmeleri gerekmektedir. Boşanma davaları, teknik ve uzmanlık isteyen davalardır. Eğer çekişmeli boşanmaya karar verilirse ; Boşanma davalarında; boşanma sebebinin doğru ve duruma uygun belirlenmesi, yasada belirlenen sürelere dikkat ederek delillerin toplanması-dosyaya ibraz edilmesi, dosyanın sıkı bir şekilde takip edilmesi, iddiaların ileri sürülüş biçimi ve ispatı , tanıklara yöneltilecek soruların doğru belirlenmesi, medeni kanun ve ilgili mevzuata hakim olmak ve özellikle de hukuka yön veren Yargıtay içtihatlarının yakınen takip edilmesi büyük önem arz etmektedir. Örnek verecek olursak zinayı öğrenen eşin affettiiğini gösteren fiili tutum ve davranışlarda bulunması ve affedildiğinin davada somut delillerle kanıtlanması halinde zina sebebiyle açılan boşanma davası reddedilecektir; boşanma davalarında uzman avukat böyle bir durumla karşılaştığında boşanma sebebini ve kusuru doğru belirleyip davayı buna göre açacaktır. Dolayısıyla hem zaman kaybetmeyecek hem de hak kaybına uğramayacaktır.Ya da dosyaya mutlaka hukuka uygun yollarla elde edilen delillerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Çünkü hukuka aykırı yollarla elde edilen deliller hükme esas alınmayacaktır. Aynı zamanda taraflar , boşanma davalarında delil elde etmeye çalışırken özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal gibi suçlar işleyebilmektedirler. Yine boşanmadan doğan maddi manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı ve velayet taleplerinde de hak kayıplarının önüne geçmek ve yargılamanın daha kısa sürmesi için hiç şüphesiz uzman avukatla çalışılması gerekmektedir." dedi.