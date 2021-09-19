Pedallarımızın gücünü göstermek istiyoruz

Muğla Menteşe'deki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkat çekti. Yaklaşık 150 kadın, 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında hem bisikletin önemine hem de krizine dikkat çekmek için cadde ve sokaklarda pedal çevirdi. Kadınlar, adına açıklama yapan Aylin Bal, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ile kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
TEMİZ BİR GELECEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Bal, "Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte, iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. İklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz" dedi.
İNSAN ODAKLI ŞEHİR TASARIMI İSTİYORUZ
Pandemi sürecinde motorlu taşıtların yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığına ve temiz havanın oluştuğuna şahitlik ettiklerini vurgulayan Bal, "Bu süreçte toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız olan bisiklet vardı. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz. Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'Otomobilsiz Pazar' ilan edilmesini istiyoruz" diye konuştu.