Pedallarımızın gücünü göstermek istiyoruz

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Bal, "Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte, iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. İklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz" dedi.