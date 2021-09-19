Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı

Yangın Karaköprü İlçesine bağlı Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukent Mahallesinde seyir halinde ilerlemekte olan otomobil bir anda alev aldı.

Seyir halinde ilerlediği sırada motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kıvılcım aracın yanmasına neden oldu. Motor kısmından çıkan dumanları gören sürücü zaman kaybetmeden aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangın ile ilgili inceleme başlattı