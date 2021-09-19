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Giriş Tarihi: 19.9.2021 22:59

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev alev yanmaya başladı.

Yangın Karaköprü İlçesine bağlı Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukent Mahallesinde seyir halinde ilerlemekte olan otomobil bir anda alev aldı.

Seyir halinde ilerlediği sırada motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kıvılcım aracın yanmasına neden oldu. Motor kısmından çıkan dumanları gören sürücü zaman kaybetmeden aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangın ile ilgili inceleme başlattı

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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yandı
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