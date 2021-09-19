İstanbul'da Avcılar Merkez Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan iki çocuk babası Dr. Ahmet Ayhan (43), sıradışı tarzı ve adeta müzik stüdyosuna çevirdiği muayene odası ile görenleri şaşkına çeviriyor. Gitar ve müziğe olan tutkusunu iş ortamına da taşıyan Dr. Ayhan, muayene odasını adeta stüdyoya çevirdi. Odayı gitar, ses sistemi ve oyuncak koleksiyonundan oluşan özel parçalarla donatan doktora muayene için gelen hastalar gözlerine inanamıyor. Her gün işe pantolonunda zincir, sırtında deri ceket, altında chopper tarzı motosikletiyle gelen Dr. Ayhan, kaskını çıkarıp hekim önlüğünü giyiyor, stetoskobu takıyor ve hastalarını muayene ediyor. Avcılar'da tuhafiyeci Ayşe teyzeden bakkal Mehmet amcaya kadar birçok vatandaş onu tanıyor.

Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video

Mesai saatlerinde hastalarını muayene edip tedavileri için reçete yazan Dr. Ayhan, zaman zaman ise hastalarına gitar çalıyor. Ayhan'ın hastaları ile arasında müzik sayesinde kurduğu bağ dikkat çekiyor. Kimya mühendisliği öğrencisi 20 yaşındaki Tuanna Zaharia da onlardan biri. Zaharia doktoru sayesinde müziğe sarılıp bırakmayanlardan... 7 yıl önce muayene için geldiği aile hekimi Ayhan'ın gitarını görüp kendisinin de keman çaldığını söyleyen Tuanna, o günden beri Ayhan'la birlikte müzik yapıyor.



ALBÜM BİLE ÇIKARDI

SABAH'a konuşan Ayhan şunları söyledi: "Vaktimin büyük bölümünü bu odada hastalarımla geçiriyorum. Burayı hem onlar için hem de benim için daha eğlenceli bir yere dönüştürmek istedim. Gitarlarımı, oyuncak koleksiyonumun bazı parçalarını buraya taşıdım. Müfettiş dahil odama gelen herkes şaşırıyor, hepsi güzel karşılıyor. Mesai saatleri içinde hastalarımı tedavi ediyorum, mesaim bitince de beraber gitar çalıyoruz. Odamda çalarken bir melodi yakaladım, o melodinin üzerine gidip bir telefon, bir kulaklık mikrofonu ve bir gitarla albüm çıkardım. 7 sene önce küçük bir hastam annesiyle birlikte yanıma geldi. Odamdaki gitarları görünce kendisinin de keman çaldığını söyledi. Tuanna'yla o günden beri beraber bir şeyler çalıyoruz. Yakında bir orkestranın kalıcı üyesi olmayı hedefliyor, ben de onunla birlikte pratik yapıyorum. Ortaya da ikimiz için çok güzel işler çıkıyor."



HER PARÇASI AYRI HİKÂYE

Ayhan'ın muayene odasında, izlediği filmlerdeki karakterlerin oyuncaklarından çocuk hastalarının çizdiği resimlere, akvaryuma kadar birçok parça bulunuyor. Ayhan, odasındaki her parçanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söylüyor.



ORKESTRAYA HAZIRLANIYOR

Orkestraya girmek için hazırlanan Tuanna: "Doktorum, müzik yapabildiğim bir arkadaşım gibi. İşi bitince muayenehanesine geliyorum ve beraber çalıp kayıt yapıyoruz. Çok şanslıyım böyle bir doktorum olduğu için..."