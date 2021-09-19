Son dakika | Meteoroloji uyardı: Bu günlere dikkat! Sağanak yağış geliyor...

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Pazartesi ve salı günü belli bölgelerde görülen sağanak yağış çarşamba gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak.