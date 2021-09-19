Son dakika | Meteoroloji uyardı: Bu günlere dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yeni açıklanan hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklığı çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Çarşamba günü sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak...
MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK
Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Pazartesi ve salı günü belli bölgelerde görülen sağanak yağış çarşamba gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak.
SALI GÜNÜ 20 İLDE YAĞMUR
Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre; salı günü başta İstanbul olmak üzere toplam 20 ilde yağmur etkili olacak. Salı günü yağmur beklenen iller şöyle;
"İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin."
ÇARŞAMBA GÜNÜ 40 KENTTE YAĞIŞ VAR
Haritaya göre; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Amasya, Kırşehir, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Erzincan, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta çarşamba günü sağanak yağmur görülecek.
PERŞEMBE GÜNÜ YURDUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ YAĞMURA TESLİM OLACAK
Perşembe günü ise tam 58 kentte sağanak yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü yağmur beklenen iller şöyle;
"İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Muş, Erzurum"