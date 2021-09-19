Son depremler listesi 19 Eylül Pazar: Bugün en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu!

Son depremler listesi, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Güncel liste; AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulurken en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde ve saat kaçta deprem olduğu bilgisi veriliyor. Öte yandan; son zamanlarda Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde art arda meydana gelen sarsıntılardan dolayı "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" gibi sorulara yanıt aranırken son depremler listesi hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.