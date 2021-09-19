Son depremler listesi 19 Eylül Pazar: Bugün en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu!

Son depremler listesi, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Güncel liste; AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulurken en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde ve saat kaçta deprem olduğu bilgisi veriliyor. Öte yandan; son zamanlarda Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde art arda meydana gelen sarsıntılardan dolayı "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" gibi sorulara yanıt aranırken son depremler listesi hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.19 06:20:33 40.4298 27.7018 5.5 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.09.19 05:29:29 36.9815 28.2032 9.6 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.09.19 05:10:53 37.8843 27.0168 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.19 03:54:01 40.7490 34.9525 5.6 -.- 1.4 -.- SITMA-LACIN (CORUM) İlksel
2021.09.19 03:31:13 37.8560 29.6828 7.7 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.09.19 03:29:28 38.9258 43.0060 9.3 -.- 2.0 -.- KOMURLU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2021.09.19 03:13:12 37.0845 28.0928 5.0 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2021.09.19 02:00:33 36.4345 27.1173 2.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 01:50:31 38.9153 26.0443 7.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.19 01:45:00 37.8787 29.3272 7.4 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.09.19 01:09:41 36.4490 27.1603 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 01:05:27 36.3597 27.2765 25.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 00:55:59 36.5110 27.2883 13.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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