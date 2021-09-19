Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son depremler listesi 19 Eylül Pazar: Bugün en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu!
Giriş Tarihi: 19.9.2021 07:10

Son depremler listesi 19 Eylül Pazar: Bugün en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu!

Son depremler listesi 19 Eylül Pazar: Bugün en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu!

Güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Listeye göre; en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde ve saat kaçta sarsıntı yaşandığı bilgisi veriliyor. Bu kapsamda; en son Erdek Körfezi, Marmaris, Çorum, Bitlis, Muğla gibi bölgelerde küçük şiddetlerde sarsıntılar meydana geldi. Hal böyle olunca; “En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?” sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından; AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayınladığı son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

Son depremler listesi, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Güncel liste; AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulurken en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde ve saat kaçta deprem olduğu bilgisi veriliyor. Öte yandan; son zamanlarda Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde art arda meydana gelen sarsıntılardan dolayı "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" gibi sorulara yanıt aranırken son depremler listesi hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 19 EYLÜL 2021 PAZAR

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.19 06:20:33 40.4298 27.7018 5.5 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.09.19 05:29:29 36.9815 28.2032 9.6 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.09.19 05:10:53 37.8843 27.0168 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.19 03:54:01 40.7490 34.9525 5.6 -.- 1.4 -.- SITMA-LACIN (CORUM) İlksel

2021.09.19 03:31:13 37.8560 29.6828 7.7 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2021.09.19 03:29:28 38.9258 43.0060 9.3 -.- 2.0 -.- KOMURLU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2021.09.19 03:13:12 37.0845 28.0928 5.0 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel

2021.09.19 02:00:33 36.4345 27.1173 2.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.19 01:50:31 38.9153 26.0443 7.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.19 01:45:00 37.8787 29.3272 7.4 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2021.09.19 01:09:41 36.4490 27.1603 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.19 01:05:27 36.3597 27.2765 25.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.19 00:55:59 36.5110 27.2883 13.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler listesi 19 Eylül Pazar: Bugün en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA