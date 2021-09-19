Sultanbeyli’de refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kamil Çakar yönetimindeki 34 KH 3554 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra otomobilde sıkışan sürücü Kamil Çakar ve eşi Fatma Çakar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video

Kazada yaralıların yardımına koşan Serhat Benzer, " Koşarak gittik yardıma. Yaralı vardı içerde. Bir hanımefendi vardı, baygındı. Hemen 112'yi aradık. Daha sonra da polis ve ambulanslar geldi" dedi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.