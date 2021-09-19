Telli kamyonetle aslan safarisi

Antalya
'da bir eğlence merkezinin ormanlık alanda 11 aslanın bulunduğu 5 dönümlük alanda telle çevrili kamyonetle aslan safarisi düzenlemesi hayvanseverlerin tepkisini çekti. Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi
'nde faaliyet gösteren eğlence merkezi, sosyal medya üzerinden duyurusunu yaparak aslan safari düzenledi. Safaride aralarında çocukların da bulunduğu katılımcıların etrafı telle çevrili kamyonet ile aslanların bulunduğu alanda gezerek, ellerindeki maşa ile aslanları etle beslediği görüntüler tepkilere neden oldu. Antalya Candost Derneği
Başkanı Arife
Yanık, "Gördüklerimize inanamadık. Hepimiz şaşırdık. Türkiye
'de 'aslan parkı' adı altında bir ruhsatlandırma şekli yok. İnsanların gittiği, ücretli girişi olan 5 dönüm alan içerisinde 1'i yavru, 11 aslan tutuluyor. Balıkesir
'deki üretim çiftliğinden geldiğini öğrendik. Türkiye'ye çok yabancı bir konu, bu üretim çiftliğinin de ruhsatı var mıdır; belli değil. Mevzuata aykırı olduğu için hayvanların doğal yaşam alanlarına götürülmesini talep ettik. Gerçekten şaşırtıcı" diyerek olanlara tepki gösterdi. Yanık ayrıca bir tel örgülü aracın içerisinde ziyaretçilerin arazide gezdiğini de belirterek, "Araçta bir sorun çıkarsa insanlar orada mahsur kalacak" dedi. Merkezin yetkilileri ise faaliyetin yasal olduğunu belirterek, "Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyimiz yasal" dedi.