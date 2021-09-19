Trabzon’da denetlenen işletmelerde yabancı uyruklu bir kadında frengi hastalığı çıktı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 12 işletmede yaptığı denetimlerde, 5 yabancı uyruklu kadının fuhuş yaptığı tespit edildi. Ahlak şube ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kadın, doktor raporuna götürülerek test yaptırıldı.

Hastanedeki test sonuçları çıkan yabancı uyruklu 5 kadından 1'inde frengi hastalığı tespit edildi. Yabancı uyruklu 5 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından göç idaresine teslim edilerek,deport edildi. Ayrıca işletmelerdeki kontrollerde koronavirüs karantinası bulunan bir kişiye de idari para cezası kesildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise," "Trabzon halkımızın huzur ve sükununu etkin, "güvenli çevre ve huzurlu toplum" anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla, suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.