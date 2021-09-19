Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da etkili rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı
Giriş Tarihi: 19.9.2021 17:08

Trabzon'da etkili rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı

AA
Trabzon’da etkili rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı

Karadeniz'de etkili olan rüzgar Trabzon'da hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren Karadeniz'deki hızı zaman zaman 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle kentteki küçük tekne ve kayıklar denize açılamadı. Rüzgar nedeniyle dalga boyunun yükselmesi dolayısıyla kıyıda kalan balıkçılar, tekne ve ağlarında onarım yapmayı tercih etti.

Öte yandan, sahilde yiyecek bulma sıkıntısı çeken martı ve karabataklar ise vatandaşların attığı ekmeklerle beslendi.

Hafta sonu olmasına rağmen Beşirli sahilindeki yürüyüş yolunda da rüzgar nedeniyle az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'da etkili rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA