Trafik tartışması cinayetle bitti: 1 ölü 3 yaralı

Bursa
'da trafikte tartıştığı kişilerin adresini tespit eden şüpheliler işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Karşılıklı silahların konuştuğu olayda iş yeri sahibi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay, önceki gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Ankara
yolu istikametinde bulunan günlük olarak kiralanan apart otelde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden trafikte tartıştıkları kişilerin adresini tespit eden şüpheliler, araçlarla apart otelin önüne geldi. Burada yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda işyeri sahibi Cengiz Karadoğan
, diğer gruptan Vedat Ö
., Hüseyin Ö
. ve Onur Ö. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay sonrası 9 kişiyi gözaltına aldı.