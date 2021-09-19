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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Tüfekle öldürüp intihar etti

Tüfekle öldürüp intihar etti
NEVŞEHİR'DE Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman'ı (53) av tüfeğiyle öldüren Duran Aşar (63), Kayseri'de yük treninin önüne atlayarak intihar etti. Olay, Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Nevşehir'de oturan 2 çocuk annesi Tarhana Yaman, 2 gün önce, 5 çocuk babası Duran Aşar'ın evine geldi. Duran Aşar ile Tarhana Yaman arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, Aşar, av tüfeğiyle Yaman'a ateş açtı ve evi terk etti. Tarhana Yaman'dan haber alamayan yakınları, Avanos'ta yaşayan ve ailece görüştükleri Duran Aşar'ın evine geldi. Kapısı açık bırakılan eve giren yakınları, Tarhana Yaman'ı vurulmuş buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Yaman'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Duran Aşar'ın dün sabah Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde yük treninin önüne atlayarak intihar ettiğini belirledi. Duran Aşar'ın maddi sıkıntılar yaşadığı, sattığı evinde ise kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

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Tüfekle öldürüp intihar etti
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