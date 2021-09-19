Türkiye’nin ’mavi’ boncuğu Akköy! Koronanın giremediği Akköy’ün ’mavi’ sırrı





Bundaki en büyük etmen tüm köylülerin maske mesafe ve hijyene çok dikkat etmesi oldu. Ayrıca muhtarlık olarak köye yabancıların, satıcıların girmesini yasakladık. Böylece dışarıdan köyümüze virüs girmesinin de önüne geçtik" dedi.