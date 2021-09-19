Vali Mahmut Çuhadar ve İl Protokolü’nden şehit ve gaziler derneğine ziyaret

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Okutan tarafından karşılanan Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Türk Kahramanlığının yaşayan abideleri gazilerle sohbet ederek derneğin çalışmaları hakkında Başkan Ahmet Okutan'dan bilgi aldı.

Buradaki ziyaretin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolü, TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi ve dernek üyeleri tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette şehit aileleriyle sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, derneğin çalışmaları hakkında Dernek Başkanı Hacı Erdengi'den bilgi aldı.