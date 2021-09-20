13 yıl  6 ay hapis cezası ile aranıyordu

İşlemiş olduğu kasten yaralama, cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız tabanca bulundurmak suçlarından bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılaması devam eden R.C(49) hakkında, mahkeme 13 yıl 6 ay ağır hapis cezası verdi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan R.C, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Ekipleri tarafındsn İzmit İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine kondu.