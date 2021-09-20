Sakarya’da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı

"DEREKÖY'DE 45 YILLIK SU HASRETİNE SON VERDİK"

Su kaynağına ulaşılan son nokta olan Hendek Dereköy'de 45 yıllık hasretin son bulduğunu ifade eden Başkan Yüce, "Kaynak suyumuz hayırlı olsun. Sadece Dereköy'de 2 bin vatandaşımızın su ihtiyacı karşılanmış ve 45 yıllık özlem bitmiştir. Emeği geçen SASKİ Genel Müdürü ve ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu noktada iletim hattı yapılacak, elektrik hattı çekilecek ve trafo yerleştirilecek. Takriben 1 milyon TL'lik bir masraf olacak. Artık Dereköy'de sus sorunumuz bitmiş olacak. Vatandaşlarımız doya doya sularını içecekler. Su gayet berrak, tamamen içilebilir özelliğe sahip. Hemşerilerimiz kana kana içebilir. Şu anda 10 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmanın devam ettiği 5 noktada sondaj tamamlandı" diye konuştu.