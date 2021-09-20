21 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Konya'nın Karapınar İlçesine bağlı Apak Mahallesinde meydana gelen olayda bir evin bahçesinde oturan bir grup arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Niyazi Ertan göğüs ve bacak kısımlarına aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı halde caddeye çıkarak kaçmaya çalışan Ertan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Niyazi Ertan'ıın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ertan'ı bıçakladığı belirtilen Muhammed Ali Gülbahar'ı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kavgada öldürülen Ertan'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Ertan hesabında "Kadere olan rızam yazana olan sevdamdandır" notunu paylaştı.