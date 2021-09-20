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Giriş Tarihi: 20.9.2021

26 bin 398 yeni vaka 213 can kaybı

26 bin 398 yeni vaka 213 can kaybı
Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre dün 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 160 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67.70 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabıhdan, "Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" paylaşımında bulundu. ANKARA
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26 bin 398 yeni vaka 213 can kaybı
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