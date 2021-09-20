6 aylık bebeği doğurup poşete koydu! Cezaevine gönderilen anne hayatını kaybetti

Bağcılar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Merve C. evlilik dışı bir ilişkiden hamile kaldı. Bebek 6 aylık olana kadar bekledi. Ancak iddiaya göre olay günü eczaneye gidip ilaç aldı. İlacı çok miktarda kullanınca doğum gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir şekilde hayatını kaybeden bebeği poşete koyan Merve C. onu da evin ardiyesine sakladı. Bir süre sonra evdekilerin durumu farketmesi üzerine eve çağrılan polisler bebeğin cesedini incelemeye aldı. Merve C. ise gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Merve C. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine aniden rahatsızlanan Merve C. hemen hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede iddiaya göre doğuma bağlı olarak yaşadığı ani komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettti. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.