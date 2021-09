6 aylık bebeği doğurup poşete koydu! Cezaevine gönderilen anne hayatını kaybetti

Bağcılar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Merve C. evlilik dışı bir ilişkiden hamile kaldı. Bebek 6 aylık olana kadar bekledi. Ancak iddiaya göre olay günü eczaneye gidip ilaç aldı. İlacı çok miktarda kullanınca doğum gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir şekilde hayatını kaybeden bebeği poşete koyan Merve C. onu da evin ardiyesine sakladı. Bir süre sonra evdekilerin durumu farketmesi üzerine eve çağrılan polisler bebeğin cesedini incelemeye aldı. Merve C. ise gözaltına alındı.