Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 6 aylık bebeği doğurup poşete koydu! Cezaevine gönderilen anne hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.9.2021 18:30 Son Güncelleme: 20.9.2021 18:32

6 aylık bebeği doğurup poşete koydu! Cezaevine gönderilen anne hayatını kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
6 aylık bebeği doğurup poşete koydu! Cezaevine gönderilen anne hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar’da evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığı öne sürülen 23 yaşındaki Merve C. bebeği düşürmek için ilaç kullandı. İlacın etkisiyle kendi imkanlarıyla evde doğum yapan Merve C. bebeği poşete koyup ardiyeye sakladı. Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine gözaltına alınan anne Merve C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde rahatsızlanan Merve C. Hastanede doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Merve C. evlilik dışı bir ilişkiden hamile kaldı. Bebek 6 aylık olana kadar bekledi. Ancak iddiaya göre olay günü eczaneye gidip ilaç aldı. İlacı çok miktarda kullanınca doğum gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir şekilde hayatını kaybeden bebeği poşete koyan Merve C. onu da evin ardiyesine sakladı. Bir süre sonra evdekilerin durumu farketmesi üzerine eve çağrılan polisler bebeğin cesedini incelemeye aldı. Merve C. ise gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Merve C. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine aniden rahatsızlanan Merve C. hemen hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede iddiaya göre doğuma bağlı olarak yaşadığı ani komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettti. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
6 aylık bebeği doğurup poşete koydu! Cezaevine gönderilen anne hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA