8 yaşındaki Ali ödüle doymuyor

Uluslararası çok sayıda yarışmaya katılan Ali, Almanya 'da düzenlenen Internationaler Wettbewerb Musikalisches Feuerwerk in Baden- Württemberg yarışmasında birincilik ödülü alarak, tüm kategorilerin en iyilerine verilen Asoluto Prize ödülünü bu yıl kazanan tek Türk oldu. Prestijli piyano yarışmasında 20 ülkeden 200 kişiyi geride bırakarak tüm kategorilerin en iyisi seçilen Ali, başarılarına bir yenisini daha ekleyip, en küçük yarışmacı olarak yer aldığı Bulgaristan 'daki piyano yarışmasında ikinci oldu. Başarısıyla Bursa 'nın bir kez daha göğsünü kabartan Ali, "Laureat of II Prize" ve "Diploma For The Youngest Participant of the Competition" ödüllerinin de sahibi oldu.Bursa'da Emir Koop İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi olan Ali Keskin, aynı zamanda Elena Çekiç Music Academy'de piyano eğitimine devam ediyor. Uluslararası 5 yarışmaya katıldığını belirten Ali, "6 yaşındayken uluslararası bir festival olan Evde Sanat Var Piyano Festivali'nde Profesyonel Grubu Jüri Ödülü kazandım. Bu yılın ocak ayında Amerika 'da düzenlenen South Florida International Piano Festival and Competition yarışmasında ikincilik ödülü kazandım. Mart ayında Almanya'da düzenlenen Internationaler Wettbewerb Musikalisches Feuerwerk'in Baden-Württemberg yarışmasında mutlak birincilik ödülü kazandım. Tüm kategorilerin en iyilerine verilen Asoluto Prize ödülünü bu yıl kazanan tek Türk yarışmacı oldum. Daha sonra Belgrad'da düzenlenen Angel Voice müzik yarışmasında birincilik ödülü kazandım. Bu yıl Amerika'da iki yarışmaya katıldım, birincisinde birinci, ikincisinde ikinci oldum. Son olarak Malta ve Bulgaristan'da katıldığım yarışmalarda çeşitli dereceler aldım" dedi.