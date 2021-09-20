AB’den 5 Türk gencine 8 ödül

Malatya TED Koleji
ve BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban, 32. Avrupa Birliği (AB) Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda fizik alanındaki "Fotovoltaik Hücre Yapımı" projesiyle hem birincilik hem de Wolfram (VOLFREM) özel ödülünü kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "5 gencimizin projeleri 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü" dedi. Varank, Balaban'ın dışında ödel alan diğer öğrencileri de şöyle sıraladı: "İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
ve Fuat Sezgin BİLSEM
öğrencimiz Mehmet Sertaç Çeküç, kimya alanındaki Mikro Akışkan Sensör Geliştirme projesiyle ikincilik ödülünü kazandı. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
öğrencimiz Emirhan Kurtuluş
, Derin Öğrenmeyle Cerrahi Planlama projesiyle yazılım alanında üçüncülük ve Wolfram özel ödülünü ülkemize getirdi. Yazılım alanında ortaya koyduğu Çizgelere Yönelik Algoritma Önerisi ile İzmir Bahçeşehir Koleji
öğrencimiz Olcay Oransoy
, Wolfram özel ödülü aldı. Matematikte Wolfram ödülünü alan diğer öğrencimiz ise Kovid-19'a Yönelik Matematiksel Karar Algoritmaları projesiyle İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
ve Beşiktaş BİLSEM
'den Zeynep Parla Parmaksız oldu."