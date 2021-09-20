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Giriş Tarihi: 20.9.2021 20:27

AK Partili Yüksektepe’ye önemli görev

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
AK Partili Yüksektepe’ye önemli görev

AK Parti 22. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe uzun bir aradan sonra aktif siyasete geri döndü. Bir dönem Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yüksektepe, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yardımcılığına getirildi.

2001 yılında AK Parti'de kurucu il başkanı olarak siyasete atılan Mehmet Yüksektepe 2002-2007 yılları arası Denizli'de milletvekilliği yaptı. Uzun bir süre Türk Telekom Müdürlüğü yönetiminde de yer alan Yüksektepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

MEHMET YÜKSEKTEPE KİMDİR?

20.01.1966 Denizli'de doğdu. İlkokulu Zeytinköy İlkokulunu bitirdi. Liseyi, Denizli İ.H.L. ve daha sonra Denizli Endüstri Meslek Lisesini bitirdi. 1990 yılında Erzurum Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. 2001 yılında Denizli AK Parti Teşkilatında kurucu İl başkanı olarak görev aldı. 2002-2007 Yılları arası Denizli 22. Dönem Milletvekilliği yaptı. Bu sürede Bilişim ve E-Devlet konusunda master yaptı. Daha sonra İşletme Bölümü "Yönetim ve Organizasyon" dalında ikinci mastırını tamamladı. Yüksektepe evli ve iki çocuk babasıdır.

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AK Partili Yüksektepe’ye önemli görev
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