AK Partili Yüksektepe’ye önemli görev

2001 yılında AK Parti'de kurucu il başkanı olarak siyasete atılan Mehmet Yüksektepe 2002-2007 yılları arası Denizli'de milletvekilliği yaptı. Uzun bir süre Türk Telekom Müdürlüğü yönetiminde de yer alan Yüksektepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

MEHMET YÜKSEKTEPE KİMDİR?

20.01.1966 Denizli'de doğdu. İlkokulu Zeytinköy İlkokulunu bitirdi. Liseyi, Denizli İ.H.L. ve daha sonra Denizli Endüstri Meslek Lisesini bitirdi. 1990 yılında Erzurum Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. 2001 yılında Denizli AK Parti Teşkilatında kurucu İl başkanı olarak görev aldı. 2002-2007 Yılları arası Denizli 22. Dönem Milletvekilliği yaptı. Bu sürede Bilişim ve E-Devlet konusunda master yaptı. Daha sonra İşletme Bölümü "Yönetim ve Organizasyon" dalında ikinci mastırını tamamladı. Yüksektepe evli ve iki çocuk babasıdır.