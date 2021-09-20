Alacak çatışması: Bir ölü, iki yaralı

İZMİR
Konak'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Kubilay Tuncel
(30) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Murat Reis
mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Serdar K. (35) ve Oğuzhan A. (35) ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ve Kubilay Tuncel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tabancayla ateş açtı. Çatışmada Serdar K. bacağından, Oğuzhan A. kolundan, Kubilay Tuncel sırt ve göğüs kısmından ağır yaralanırken, kimliği belirlenemeyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuncel yaşamını yitirdi. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA