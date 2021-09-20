Alanya’da gaspçı jandarmadan kaçamadı

Olay 18 Eylül Cumartesi günü Mahmutlar Mahallesi 19 Mayıs Parkı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. A.C.(20) isimli Kazakistan uyruklu erkek turist, Mahmutlar Jandarma Karakolu'na gelerek parkta kimliği belirsiz bir kişinin zorla cep telefonunu alarak kaçtığı ihbarında bulundu. Mahmutlar Jandarma Ekipleri ve JASAT dedektifleri çalışmalar sonucunda şüphelinin R.E.S.(23) olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin Oba Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyen jandarma ekipleri şüpheli R.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.