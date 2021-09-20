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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:17

Alkan cinayetinde gözaltı sayısı 5’e çıktı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alkan cinayetinde gözaltı sayısı 5’e çıktı

İstanbul Arnavutköy’de kardeşinin husumetlileri tarafından evinin önünde pusuya düşürülen Tahir Alkan kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin çalışma başlatan Arnavutköy Asayiş Büro, ilk operasyonlarda 3, devamında yürütülen çalışmalarda ise 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Arnavutköylülerin huzurunu kaçıran olay Anadolu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Tahir Alkan'ın kardeşi Doğan Alkan ile Süleyman A. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aralarındaki alacak verecek meselesini sonuca bağlayamayan Doğan Alkan, belinden çıkardığı silahla Süleyman A.'nın topuğuna sıktı. Yaşanan olayın ardından ikili arasındaki husumet büyüdü, Süleyman A. intikam planları yapmaya başladı. Kendisini topuğundan vuran Doğan Alkan'ın ağabeyini konuşmak için çağıran Süleyman A., yanında bulunan Melih E. ve Özgür T. ile bir otomobil içerisinde beklemeye koyuldu.

KONUŞMAK İÇİN GİTMİŞTİ

Tahir Alkan'nın buluşma yerine gelmek için evinden çıktığını gören şüpheliler, otomobil içerisinden Alkan'a kurşun yağdırdı. Bacağından ve göğsünden vurulan Alkan ağır yaralanırken, şüpheliler ise otomobilleriyle olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Kanlar içerisindeki Alkan kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis, cinayetin olayla ilişkisi bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Cinayet zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan Arnavutköy Polisi, olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayete ilişkin yürütülen son çalışmalarda ise cinayetin baş şüphelilerinden Süleyman A. ve Melih E., Esenyurt'ta gizlendikleri adreste yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alkan cinayetinde gözaltı sayısı 5’e çıktı
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