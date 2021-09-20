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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:52

Alkolden ehliyeti kaptırmamak için otomobilini bırakıp kaçtı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Alkolden ehliyeti kaptırmamak için otomobilini bırakıp kaçtı

Kayseri'de bir sürücü direksiyona alkollü geçince, tramvay çalışmasının yapıldığı kanala uçtu. Meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından sürücü ehliyetini kaptırmamak için otomobilini bırakıp kaçtı.

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyreden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay hattı çalışmasının bulunduğu kanala uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbarca kaza yapan otomobilin sürücüsünün de içerisinde olduğu belirtildi. Ancak olay yerine giden Trafik polisleri, kaza yapılan otomobili terk edilmiş halde buldu. Otomobil sürücüsünün alkol nedeniyle ehliyetini kaptırmamak için otomobilini terk ederek kaçtığı öğrenildi. Kazada maddi hasar meydana gelen otomobil ise trafik polisleri tarafından çağrılan çekici ile otoparka çektirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alkolden ehliyeti kaptırmamak için otomobilini bırakıp kaçtı
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