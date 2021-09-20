Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!

Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınan Kamil T.A., özel harekat polisleri tarafından minibüsle emniyete götürüldü. Bu sırada Kamil T.A., AVM çalışanları tarafından linç edilmek istendi. Lütfü Salman da sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Salman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ ALTINDAYDIM"

Savcı tarafından ifadesi alınan Kamil Tarık Albayrak, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Kamil Tarık Albayrak'ın poliste ve adliyede verdiği ifadelerde, "Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim öldürürdüm" dediği belirtildi.

USTA ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer taraftan, Kamil Tarık Albayrak tarafından boğazına bıçak dayanarak 5 saat boyunca rehin tutulan usta Lütfü Salman ve restoran sahibinin şüpheliden şikayetçi oldukları belirtildi.

SALDIRGAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.