Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi’nde feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre. Ali Uyar (68), 07 HFD 57 plakalı kamyonetiyle seyir halinde giderken Gündoğmuş'a bağlı Esentepe Yaylası'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 350 metrelik uçuruma yuvarlandı. 68 yaşındaki sürücü Ali Uyar, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine güvenlik kuvvetleri hayatını kaybeden Ali Uyar'ın cesedi Alanya Belediye morguna kaldırıldı.



'DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK?'

Ali Uyar'ın yaşamını yitirdiği kazayı sosyal medya üzerinden duyuran Konaklı Esnafı Yardımlasma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Uyar,"Karabuynuzlar Mahallesi'nden Kızıl Ali lakaplı Ali Uyar ismindeki vatandaşımız Gündoğmuş, Kızıloluk Mevkii'nde yolun bozuk, merdiven gibi tırtırlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 350 metre aşağıya uçarak hayatını kaybetmiştir. Bu yolun asfalt yapılması için daha kaç vatandaşımızın ölmesi gerekiyor. Buradan Antalya Büyük şehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'e seslenmek istiyorum. Ölüm yollu haline gelen alanın yapılması/iyileştirilmesi elzem bir hal aldığı düşüncesiyle yöre halkının mağduriyetini bir an evvel gidereceğinize inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.