Aşı randevusu nasıl alınır, iptal edilir mi? Telefonla ALO 182, e nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru ekranı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlar aşı randevusu başvuru ekranı üzerinden başvurularını tamamlıyor. Corona virüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden alınıyor. Aşı olacak vatandaşlar ise MHRS, E Nabız, ve telefon ile aşı randevusu oluşturabilir. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru ekranı
Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor…
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.