Avda kazayla kardeşini öldüren ağabey intihara kalkıştı

Erzurum'da dün sabah 11:30 sularında Pasinler ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Erol Ağırbaş, arkadaşları ile birlikte domuz avına çıktı. 23 yaşındaki kardeşi Volkan Ağırbaş'ı da ava götüren Ağırbaş, domuz vurmak isterken kaza ile kardeşini vurdu.

(Volkan Ağırbaş)

Vurulduğu yerde yere yığılan Ağırbaş'ın öldüğünü gören ağabeyi şok geçirdi. Ağlamaya başlayan Erol Ağırbaş, kaza ile kardeşini vurduğu tüfeği çenesine dayayarak tetiğe bastı. Arkadaşları tarafından durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Ağır yaralı halde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağırbaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise bölgede araştırma yaparak rapor hazırladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Erol Ağırbaş)