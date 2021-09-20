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Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:49

Avda kazayla kardeşini öldüren ağabey intihara kalkıştı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Avda kazayla kardeşini öldüren ağabey intihara kalkıştı

Erzurum’da kardeşi ve arkadaşlarıyla domuz avına çıkan 27 yaşındaki Erol Ağırbaş, domuza ateş ederken kardeşi 23 yaşındaki Volkan Ağırbaş’ı vurdu. Kardeşi olay yerinde ölen Erol Ağırbaş intihara kalkıştı. Tüfeği çenesine dayayarak tetiğe basan ağabey, arkadaşları tarafından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağırbaş’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Erzurum'da dün sabah 11:30 sularında Pasinler ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Erol Ağırbaş, arkadaşları ile birlikte domuz avına çıktı. 23 yaşındaki kardeşi Volkan Ağırbaş'ı da ava götüren Ağırbaş, domuz vurmak isterken kaza ile kardeşini vurdu.

(Volkan Ağırbaş)

Vurulduğu yerde yere yığılan Ağırbaş'ın öldüğünü gören ağabeyi şok geçirdi. Ağlamaya başlayan Erol Ağırbaş, kaza ile kardeşini vurduğu tüfeği çenesine dayayarak tetiğe bastı. Arkadaşları tarafından durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Ağır yaralı halde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağırbaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise bölgede araştırma yaparak rapor hazırladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Erol Ağırbaş)

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Avda kazayla kardeşini öldüren ağabey intihara kalkıştı
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