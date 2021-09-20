Bağcılar’da yangın: Hasar çok büyük

"KAPILARIN ZİLLERİNE BASTIK"



Çevrede esnaflık yapan Ömer Kılıç, "Yanan evin sahibi komşumuz oluyor. Sabah geldi bizden poğaça aldı. Biz burada müşterilerimizle otururken, baktık ki dumanlar yükseliyor. Bağırarak apartmana koştuk, kapıların zillerine bastık. Çok şükür içeride kimse yoktu. İtfaiye ve polis hemen geldi. Çok şükür yaralı yok. Hasar çok yüksek. kimseye bir şey olmadı" dedi.