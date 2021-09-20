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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:32

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili değişimler vatandaşların gündeminde yer alıyor. İhtiyaç sahibi on binlerce vatandaş, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ve sonrasında getirdikleri bankaların kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Bu süreçte pek çok kamu ve özel banka uygun fiyatları kredi paketleri açıklıyor. Peki, Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kredi ihtiyacı olanlar en düşük faiz oranı olan bankayı tercih etmek isterken her banka için oranlar da belli oldu. Başta devlet bankaları olmak üzere pek çok banka dönem dönem uygun fiyatlı kredi paketi açıklıyor. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

- Tüketici kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.59 - Konut kredisi: 1.37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1,63 - Taşıt kredisi: 1,54 - Konut kredisi: 1,38

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

- Konut kredisi: 1.37 - İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.50

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.60 - Taşıt kredisi: 1.55 - Ev kredisi: 1.38

TEB FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.61 - Konut kredisi: 1.51

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Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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