Bayraklı Belediyesi tarihi yalıdaki kaçak eklentileri yıkmıyor

İzmir Körfezi'ne nazır 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orijinal dokusunun bozulduğu iddiasıyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu suç duyurusunda bulundu. 2. grup korumasında yer alan yalıda yapılan izinsiz uygulamalarla ilgili 14 Ekim 2020'de alınan yıkım kararının Bayraklı Belediyesi tarafından uygulanmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran bir vatandaş Bayraklı ilçesi Turan Mahallesinde yer alan 2. grup korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli parselde bulunan 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orjinal dokusunun bozularak kaçak eklentiler yapıldığı iddiasıyla ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Özel bir şirket tarafından işletilen yalının tarihi dokusuna izinsiz tadilatlar ve ilavelerle zarar verildiği şikayette belirtildi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarafından 142 yıllık tarihi yapıda inceleme yapıldı.

Yapılan inceleme sonrasında tarihi yapıda onaylı restorasyon projesinden ve çevre düzenlemesinden farklı uygulamalar yapıldığı belirlendi. Şu anda düğün organizasyonları yapılan tarihi yalının önündeki deniz platformunun yıkımının 6 gün içinde Bayraklı Belediyesi denetiminde kaldırılması gerektiği kararda vurgulandı. Koruma kurulu tarafından kaçak eklentilerin yıkılması için tanınan 6 ay sürede herhangi bir yıkım yapılmadı. Koruma kurulu bunun üzerine izinsiz uygulamaları yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bayraklı Belediyesi'nin de koruma kurulundan çıkan yıkım kararını uygulamadığı belirtildi.

SAİME SULTAN YALISI

Milli Mücadele döneminde düzenlenen mitingde yer aldıktan sonra tutuklanan Saime Raife Topuz, mahkumken kaçarak milli mücadeleye yeniden katıldı. Milli mücadele sırasında yaralanan Saime Sultan İstiklal Madalyası aldı. Savaştan sonra İstanbul Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapan Saime Sultan sonrasında İzmir e yerleşti. Saime Raife Topuz 3 kızıyla beraber uzun seneler İzmir körfezine nazır 7 odası ve muhteşem manzarası bulunan ağaçların arasındaki tarihi yalıya yaşadı.