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Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:31 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:33

Beyoğlu'nda panik: 9 işçi etkilendi!

DHA
Beyoğlu’nda panik: 9 işçi etkilendi!

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde elektrik kofralarında çıkan yangında içeride bulunan 9 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

Yangın, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde saat 8.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, üç katlı işyerinin girişinde bulunan elektrik kofralarından çıktı. Birden alev alan kofralar nedeniyle iş yeri duman altında kaldı.

İçeride bulunanlar dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen 9 kişiye olay yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

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Beyoğlu'nda panik: 9 işçi etkilendi!
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