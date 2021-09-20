Bir anda seyircilerin arasına daldı: İspanya değil Bursa!

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam Mahallesinde geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Alaçam Mesire alanında Artvin, Rize, Erzurum, İzmir Aydın ve Muğla yöresinden getirilen 28 boğa çekilen kuralar sonrası güreşti. Görüntüler İspanya'daki arenaları aratmadı. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına daldı. Vatandaşlar öfkeli boğalardan kaçabilmek için birbiriyle yarıştı. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

EZİLME TEHLİKESİ UCUZ ATLATILDI

Boğaları izlemeye gelen binlerce seyirci; güçlü boğaların amansız mücadelesini ilgiyle izledi. Demir bariyerlerin arkasından güreşleri izleyen bir gurup vatandaş iki boğanın hızını alamayıp bariyerleri devirmesi neticesinde boğaların altında kalıp ezilme tehlikesi yaşadı. Panik olan kalabalık yüksek yerlere kaçmaya çalışırken meydandaki diğer vatandaşlar kalabalığın arasına dalan boğaları alkışladı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. 2 boğa sahipleri tarafından yakalanıp meydan dışına çıkarıldı. Bazı boğalar çitlerin üzerinden atlayınca sahipleri zor anlar yaşadı. Boğaları yakalamak için yoğun çaba sarfeden sahiplerinin verdiği mücadele İspanyol matadorları aratmadı.