‘Bir insan nasıl ölüme gider bunu yaşadım’

İzmir
'de koronavirüse yakalanan 45 yaşındaki Ferit Zorer
, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Urla
ilçesinde müteahhitlik yapan Ferit Zorer ile eşi Handan Zorer
'in 10 gün önce yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Tek doz aşı olan Handan Zorer, evdeki karantina sürecini eşine göre daha rahat geçirdi. Bir süre sonra solunum güçlüğü çekmeye başlayan Ferit Zorer ise Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 servisine alınan Zorer, yoğun oksijen tedavisi ve sağlık çalışanlarının desteğiyle yeniden rahat nefes almaya başladı. Zorer, "Bu süreçte, bir insan nasıl ölüme gider, ben bunu yaşadım çünkü 3 kere nefesim gitti. Aşı olmak istedim aslında ama ihmalkâr davrandım. Keşke bütün işlerim batsaydı da aşı olsaydım" dedi ve ekledi: "Aşı yaptırmadığım için doktorlarımın yüzüne bakamıyorum." AA