Böylesi daha önce görülmedi! Şirinevler’de metrelerce kuyruk oluştu

İSTANBULKART MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ

İBB Çekmeköy Meclis Üyesi Fatih Sırmacı 15 Eylül'deki meclis toplantısında İstanbulkart'ta yaşanan sorunları meclis gündemine taşıdı. Sırmacı başkanlık makamı tarafından cevaplanması için İstanbulkart'larda yaşanan sıkıntılarla ilgili soru önergesi verdi. Bayilerde kart bulunmadığını ve cihazların birçoğunun arızalı olduğunu ifade eden Sırmacı, HES kodu eşleşmelerinde de sorun yaşandığını belirtti. İBB'nin arızalı araçlar ve teknik sorunları çözmek yerine İstanbulkart'ların üzerindeki cami ve Kız Kulesi silüetlerini kalpli ve renkli kartlarla değiştirdiğine dikkati çeken Sırmacı, şunları kaydetti: "Bayilerde kart bulunmamasının sebebi nedir? Mobil uygulamada HES kodu eşleştirmesinin yapılamamasının nedeni nedir? Karta para yükleme istasyonlarının çoğu çalışmıyor, çalışanlarda ise uzun kuyruklar oluşuyor. Çözüm için bir çalışma planı var mı? Yeni kart çıkarılması ve HES kodu eşleştirmesi için kaç personel çalışmaktadır? İstanbul'da bulunan 1047 terminalin neden sadece 275'inde İstanbulkart satışı yapılmaktadır. 1047 terminalde satışı yapılan tek geçişlik biletlerin normal geçiş ücretlerine göre yüzde 98 daha pahalı satılması dolayısıyla mı İstanbulkart bulunamamaktadır?"