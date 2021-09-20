Böylesi daha önce görülmedi! Şirinevler’de metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi bakımsız bıraktığı ve iptal ettiği hatlar nedeniyle toplu taşıma sistemini 2 yılda çökme noktasına getirdi. Her gün yüzlerce otobüs arızalanarak yolda kalmasının ardından peş peşe inanılması güç görüntüler ortaya çıktı. Seyir halinde otobüslerde önce kapılar düştü. İstanbullu bu durumun şokunu üstünden atamadan seyir halindeki bir başka otobüsün tekerleri fırladı. Otobüs bir anda yere oturdu. Büyük panik yaşanan skandallara bir yenisi daha ekledi. Seyir halinde yanan otobüs etrafa duman yayarak uzaklaşmaya çalıştı.
METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Toplu taşımadaki sorunlara ise vatandaşın duraklarda oluşturduğu kuyruklar da eklendi. Bahçelievler Şirinevler semtinde metrobüs yakınındaki durakta oluşan kuyruk görenleri hayrete düşürdü. 11 Eylül ve 20 Eylül'de çekilen görüntülerde insan kuyruğunun durağı aşarak meydanın içlerine ve metrobüs üst geçidine kadar uzandığı görüldü.
"BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİK"
Bahçelievler Belediyesi de yaşanan bu duruma "Böylesini daha önce biz de hiç görmedik" diyerek tepki gösterdi. İBB yönetiminin ihmal ettiği toplu taşıma sistemindeki sorunlar bunlarla da bitmedi. İstanbulkart yükleme noktalarında çoğu makinanın arızalı olması nedeniyle para yüklemekte sorun yaşayan vatandaşlar tek tük çalışan makineler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İSTANBULKART MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ
İBB Çekmeköy Meclis Üyesi Fatih Sırmacı 15 Eylül'deki meclis toplantısında İstanbulkart'ta yaşanan sorunları meclis gündemine taşıdı. Sırmacı başkanlık makamı tarafından cevaplanması için İstanbulkart'larda yaşanan sıkıntılarla ilgili soru önergesi verdi. Bayilerde kart bulunmadığını ve cihazların birçoğunun arızalı olduğunu ifade eden Sırmacı, HES kodu eşleşmelerinde de sorun yaşandığını belirtti. İBB'nin arızalı araçlar ve teknik sorunları çözmek yerine İstanbulkart'ların üzerindeki cami ve Kız Kulesi silüetlerini kalpli ve renkli kartlarla değiştirdiğine dikkati çeken Sırmacı, şunları kaydetti: "Bayilerde kart bulunmamasının sebebi nedir? Mobil uygulamada HES kodu eşleştirmesinin yapılamamasının nedeni nedir? Karta para yükleme istasyonlarının çoğu çalışmıyor, çalışanlarda ise uzun kuyruklar oluşuyor. Çözüm için bir çalışma planı var mı? Yeni kart çıkarılması ve HES kodu eşleştirmesi için kaç personel çalışmaktadır? İstanbul'da bulunan 1047 terminalin neden sadece 275'inde İstanbulkart satışı yapılmaktadır. 1047 terminalde satışı yapılan tek geçişlik biletlerin normal geçiş ücretlerine göre yüzde 98 daha pahalı satılması dolayısıyla mı İstanbulkart bulunamamaktadır?"