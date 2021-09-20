Bu ilçede kimse kanserden ölmeyecek





O dönemde bu hastalığa bir çare ararken, kanserin asbestten kaynaklandığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Elbette kadere inanıyorum ancak insanın içtiği sudan dolayı hastalanıp ölmesini kabul edemedim. Babamı defnettik ancak bu kentte yaşayan 100 Bin'den fazla insanın göz göre göre kanser riski taşımasına müsaade edemezdim. Çok zor bir süreç oldu.