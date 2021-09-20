Bu ilçede kimse kanserden ölmeyecek

Mustafakemalpaşa ilçesinde doğup büyüyen 46 yaşındaki Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçenin tanınmış esnaflarından olan babası Halil Kanar'ı kanser hastalığına yakalandı. Babasının yaşatmak için büyük bir mücadele veren Başkan Kanar, bir çok doktor ve hastaneye götürdüğü babasını 2015 yılında kaybetti.
Yapılan tetkiklerde babasının hastalığına neden olan şeyin zamanla çürümeye başlayan demir içme suyu borularında oluşan asbest maddesinin olduğu ortaya çıktı. Bunu öğrenen Mehmet Kanar, yaşadığı ilçedeki içme su hattından kaynaklanan hastalıklara son vermeyi kafasına koydu.
BAŞKAN ADAYLIĞI NASİP OLDU
Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunun olan Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa ilçesinde siyasete atıldı. Kısa sürede ilçe başkanlığına getirilen Kanar, 2019 yerel seçimlerinde AK Partinin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı olmayı başardı. Zorlu geçen seçimin ardından Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Kanar, doğduğu büyüdüğü memleketine hizmet etmek için kolları sıvadı.
İLK TALİMATI İÇME SUYU ALT YAPISI OLDU
Mazbatasını aldıktan ekibini kuran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar başkan yardımcıları ve tüm birim amirleriyle bir araya gelerek ilk toplantısını düzenledi. Toplantıda, 100 Binden fazla vatandaşın yaşadığı Mustafakemalpaşa'nın içme suyu alt yapısının tamamını değiştireceklerini ve buna göre bir yol haritası çizilmesi talimatını verdi.
"160 MİLYON TL'YE MAL OLACAK AMA BENİM ŞEHRİMDE KİMSE KANSER OLMAYACAK"
Mustafakemalpaşa tarihinin en büyük bütçeli ve en önemli yatırımı için onay alan Başkan Kanar, toplam 326 kilometrelik içme suyu, ishale ve şebeke hattının tamamını etaplar halinde değiştirmeye başladı. Mehmet Kanar, "Babamın hastalık süreci hepimizi çok üzdü ve yıprattı.
O dönemde bu hastalığa bir çare ararken, kanserin asbestten kaynaklandığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Elbette kadere inanıyorum ancak insanın içtiği sudan dolayı hastalanıp ölmesini kabul edemedim. Babamı defnettik ancak bu kentte yaşayan 100 Bin'den fazla insanın göz göre göre kanser riski taşımasına müsaade edemezdim. Çok zor bir süreç oldu.