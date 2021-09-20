Camiden anonsla çağırıp taziye evinde aşıladılar

Elazığ
'da koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık ekipleri, vatandaşların aşı olması için mekan ve zaman gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezi ve ilçelerde görev yapan sağlık ekipleri, 200 aşı noktasının yanı sıra sahada köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak vatandaşların aşı olmasını sağlıyor. Yürüttükleri yoğun çalışmayla Kovid-19 risk haritasında "sarı" kategorideki Elazığ'ın "maviye" dönmesi için fedakârca çalışan sağlık çalışanları, aşılama ile salgının yayılımını önlemeyi amaçlıyor. Ekipler, gittikleri yerlerde aşı konusunda yanlış bilgiye sahip kişileri ikna ederek aşılarını yapıyor. Merkeze bağlı Fatmalı köyüne giden mobil aşı ekibi, camiden yapılan anonsla çağırdıkları vatandaşlara taziye evinde aşı uyguladı. Ekipler, taziye evine gelemeyen engelli ve yaşlıları da evlerinde aşıladı. Aşı ekibinde görevli hemşire Ayşegül Karaaslan
, "Bu hastalığı yenebilmede en büyük gücümüz aşıdır. Aşı ile bu salgını atlatacağız. Aşı konusunda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. AA