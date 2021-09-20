Çorum’da yürek yakan kaza: Ekipler parmak aradı!

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücünün eşi Hatice Er ile çocukları Rıza ve Dilanur Er, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.