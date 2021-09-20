Covid-19’a yenilmişti: Prof. Dr. Tırnaksız gözyaşlarıyla uğurlandı!



'BU HASTALIK ÇOK ZORMUŞ' DEMİŞ



Prof. Dr. Yorgancı, Prof. Dr. Tırnaksız'ın 4 doz aşısını da yaptırdığını, iki haftadır hastanede Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Bazı kronik rahatsızlıkları vardı. Solunum cihazına bağlandı. 8 gün önce entübe edilmişti. Hastanede kendisini sık sık ziyaret ediyordum. Birbirimize sevgimizi dile getiriyorduk. Bana son olarak 'Bu iş, hastalık çok zormuş' dedi. Aşılarını zamanında yaptırmıştı. Tam aşılıydı" dedi.



'BAŞKA HAKKI OLSA ONLARI DA YAPTIRACAKTI'



Bülent Tırnaksız'ın ablası Figen Tırnaksız, kardeşinin ölümünün verdiği üzüntüyü anlatarak "Çocukluğumu kaybettim, kardeşimi kaybettim. Hayattaki en büyük destekçimi kaybettim. Duvarım yıkıldı. Tüm aşılarını yaptırmıştı. Başka aşı olsa onları da yaptırırdı. Birtakım muhtelif hastalıkları vardı. 'Çürük tahtayı mıh tutmuyor' bunu bir kere daha anlamış olduk. Benden önce gitti sırayı bozdu" diyerek gözyaşı döktü.



'AŞI KARŞITI GAFİLLERİMİZİ AFFET BÜLENT'



Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Zafer Öner de öğrencisi Prof. Dr. Tırnaksız için düzenlenen törene katılarak, konuşma yaptı. Prof. Dr. Tırnaksız'ın durumunu öğrenince hemen hastaneye koştuğunu belirten Prof. Dr. Öner, "Ne Covid-19 geldi aklıma ne de hocasının 'aman hocam' ikazı. Gömlek, eldiven, çift maske, geçirilmiş hastalık, iki Biontech, 40 bin antikor; hala gelecekse gelsin. İyi ki gittim. Nasıl heyecanlandık anlatamam. Elini tuttum, saçlarını okşadım, 'Bülent oğlum' dedim. Konuştuk. Ne o duydu ne de ben. Ama anladık birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi son anda bile olsa. Ve gözlerimiz güldü birbirine. Affet bizi Bülent. Aşı karşıtı gafillerimizi affet. Maske, mesafe tanımayanlarımızı affet Bülent. Hep birlikte sebebin olduk yiğidim, aslanım, Bülent'im affet. 18 Eylül saat 22.51'de 'Bülent'in kalbi durdu' dediler. Yıkıldım. Biraz sonra 'yeniden çalıştı' dediler. Ben yılların hekimi 'Oh be' diyerek kandırdım kendimi. Saat 01.24'te tekrar 'kaybettik hocam' dediler. 2021'in hazan mevsiminde 19 Eylül'ün ilk saatlerinde kaybettik."



Törenin sonunda Prof. Dr. Tırnaksız'ın eşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ece Tırnaksız hekimlere sık sık dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Prof. Dr. Tırnaksız'ın cenazesi Kaşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.