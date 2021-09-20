Çuvala koyup denize attılar

KOCAELİ
'DE kıyıya vuran cesedin ellerinin ve ayaklarının kelepçelenip, çuvalın içerisinde denize atıldığı ortaya çıktı. Olay, Darıca
ilçesinde meydana geldi. Deniz kenarında köpeğini gezdiren bir vatandaş, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerine göre, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaklaşık 10 gündür denizde olduğu tahmin ediliyor. El ve ayak bilekleri kelepçe ile bağlı olarak bulunan ve çuvalın içerisine konularak denize atıldığı belirlenen şahsın, vücudundaki izlerden işkenceye maruz kalmış olabileceği ileri sürüldü.