Doğunun Paris’i doğunun Hollywood’u olmaya aday!

Kars'ı beyaz perdeye taşımaya hazırlanan yönetmenlerden biri de Gökalp Yamen. Başrollerini Şevki Çepa, Alper Tazebaş ve Gülay Hüseynova'nın paylaştığı "Celal'in Treni" filmi için Kars'ı plato olarak seçen Yamen ile ilk uzun metraj deneyimini konuştuk. SABAH'ın sorularını cevaplandıran genç yönetmen, şunları söyledi:





"KAR-KIŞ VE ŞİVE SAPLANTIMIZ YOK"



"Coğrafya kader midir? Böyle olduğunu düşünmüyorum. Coğrafya kader ise, 'keder' olmasını kim, nasıl engelleyecek? Aile köklerim nedeniyle Kars'a doğal bir gönül bağım var. Doğuya biçilen 'uzak' ve 'soğuk' rolüne, Celal'in Treni'ni yaz aylarında çekerek tavır koyduk. Zengin kız-fakir oğlan klişesi günümüzde 'ağalı' dizilere, filmlere evriliyor.

Oysa gerçek hayatın dinamikleri bu kadar tek düze değil. Cilavuz Köy Enstitüsü mezunu dedemden pek çok hikâye dinleyerek büyüdüm. Rus Çarlığı'nın egemenliğinde kaldığı yıllardan günümüze miras kalan ve Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan Baltık mimarisinin beslediği tarihi dokusu ile Kars, doğal bir film platosu. Kafkasların kadim şehirlerinin başında gelen Kars, tarihi ve çağdaş insanları ile keşfedilmeyi bekliyor. Kar-kış ve şive saplantısına takılmadan Anadolu'nun her köşesinde film çekilebileceğini göstermek istedim.





"YAŞADIĞIMIZI ÇEKTİK"



Önümüze çıkan engeller hikâyemizi şekillendirdi. Başımıza ne geldiyse senaryomuza da ekledik. Önümüze duvar örenler de oldu, el verenler de. Çok zorlandık ama bütün ekibin özverili ve muhteşem enerjisiyle tatlı-sıcak bir film çektik. 1895 yılında gösterimi yapılan 'Trenin gara girişi' adlı film, sinema sanatının ilk temellerini oluşturmuştu. İlk uzun metraj deneyimimi de Lumier Kardeşlere selam vererek tren ile yapmak istedim."





BİR UMUDUN FİLMİ



Babasının genç yaşlarda deneyip başaramadığı hayalini gerçekleştirmek isteyen Celal'in hikayesi… Celal'in yegane hayali, bir sinema filmi çekip yaşadığı taşra hayatından sesini dünyaya duyurmaktır. Bilgi ve varlığın yokluğunda, yaşam ışığını sinemada bulan Celal, hayalleri için her şeyi göze alır. Ödünç aldığı kamera ve kendi imkanlarıyla film çekmeye heves eder. Kars'tan dünyaya sesini duyurma amacı onu tüm imkansızlıklar içinde imkan yaratmaya zorlar.